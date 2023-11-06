Боксеры Бутаев и Гаибназаров прошли процедуру взвешивания перед боем в Сочи

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Российский боксер Раджаб Бутаев оказался легче своего соперника по предстоящему бою в Сочи Фазлиддина Гаибназарова из Узбекистана.

Вес Бутаева составил 69,7 кг, Гаибназарова – 69,9 кг, сообщила Федерация бокса России по итогам официальной процедуры взвешивания.

10-раундовый поединок бывшего чемпиона WBA Бутаева возглавит турнир, организованный при поддержке Международной ассоциации бокса (IBA) и Федерации бокса России.

Титул чемпиона WBA россиянин потерял в своём последнем бою в апреле 2022 года, раздельным решением судей уступив литовцу Эймантасу Станионису. На профессиональном ринге Бутаев преимущественно выступал в США, и предстоящий бой станет для него третьим на территории России.

По любителям 29-летний Бутаев становился чемпионом России в 2014 году и выигрывал Универсиаду в 2013 году. В качестве профессионала выиграл 14 боев (11 – нокаутом) при одном поражении.

Гаибназаров – олимпийский чемпион-2016 и серебряный призёр чемпионатов мира и Азии 2015 года. Он выиграл 11 боев (шесть – нокаутом) при одном поражении.

В главном карде шоу на ринг выйдет олимпийский чемпион-2016, чемпион мира-2023, трехкратный чемпион Азии 30-летний Хасанбой Дусматов (5-0, КО 5) из Узбекистана, который в своем шестом поединке на профессиональном ринге встретится с 32-летним Сифамандла Балени (21-5-2, КО 8). Вес Дусматова составил 47,6 кг, а Балени – 47,5 кг.

Также в рамках турнира состоятся два медиа-боя. В полутяжёлом весе реванш проведут Тимур "Архангел" Никулин (82,8 кг) и Ибрагимом "Никархо" Исламовым (81,8 кг). Также зрители смогут увидеть противостояние Гора "Рокки" Туманяна (71,2 кг) и Андрея "Ушу Мастера" Ефимова (72,6 кг). Эти бои рассчитаны на 4 раунда.