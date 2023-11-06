Поиск

Боксеры Бутаев и Гаибназаров прошли процедуру взвешивания перед боем в Сочи

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Российский боксер Раджаб Бутаев оказался легче своего соперника по предстоящему бою в Сочи Фазлиддина Гаибназарова из Узбекистана.

Вес Бутаева составил 69,7 кг, Гаибназарова – 69,9 кг, сообщила Федерация бокса России по итогам официальной процедуры взвешивания.

10-раундовый поединок бывшего чемпиона WBA Бутаева возглавит турнир, организованный при поддержке Международной ассоциации бокса (IBA) и Федерации бокса России.

Титул чемпиона WBA россиянин потерял в своём последнем бою в апреле 2022 года, раздельным решением судей уступив литовцу Эймантасу Станионису. На профессиональном ринге Бутаев преимущественно выступал в США, и предстоящий бой станет для него третьим на территории России.

По любителям 29-летний Бутаев становился чемпионом России в 2014 году и выигрывал Универсиаду в 2013 году. В качестве профессионала выиграл 14 боев (11 – нокаутом) при одном поражении.

Гаибназаров – олимпийский чемпион-2016 и серебряный призёр чемпионатов мира и Азии 2015 года. Он выиграл 11 боев (шесть – нокаутом) при одном поражении.

В главном карде шоу на ринг выйдет олимпийский чемпион-2016, чемпион мира-2023, трехкратный чемпион Азии 30-летний Хасанбой Дусматов (5-0, КО 5) из Узбекистана, который в своем шестом поединке на профессиональном ринге встретится с 32-летним Сифамандла Балени (21-5-2, КО 8). Вес Дусматова составил 47,6 кг, а Балени – 47,5 кг.

Также в рамках турнира состоятся два медиа-боя. В полутяжёлом весе реванш проведут Тимур "Архангел" Никулин (82,8 кг) и Ибрагимом "Никархо" Исламовым (81,8 кг). Также зрители смогут увидеть противостояние Гора "Рокки" Туманяна (71,2 кг) и Андрея "Ушу Мастера" Ефимова (72,6 кг). Эти бои рассчитаны на 4 раунда.

бокс
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

"Спартак" в меньшинстве сыграл вничью с "Локомотивом" в РПЛ

ЦСКА обыграл "Пари Нижний Новгород" в матче 14-го тура РПЛ

Рублев проиграл Джоковичу в полуфинале турнира Masters в Париже

"Зенит" победил "Балтику" и вышел в лидеры РПЛ

"Зенит" победил "Балтику" и вышел в лидеры РПЛ

Рублев вышел в полуфинал турнира Masters в Париже и сыграет с Джоковичем

В МИД РФ сочли дискриминацией разъяснения МОК по отстранению россиян от ОИ

Умер двукратный чемпион ОИ по фигурному катанию Протопопов

Умер двукратный чемпион ОИ по фигурному катанию Протопопов

Сборная России по футболу в ноябре сыграет с Кубой

Экс-футболист сборной России Бугаев арестован по делу о наркотиках

Определились пары плей-офф Кубка России по футболу

Определились пары плей-офф Кубка России по футболу
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });