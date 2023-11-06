"Спартак" победил СКА в КХЛ, забросив за секунду до сирены

Дмитрий Вишневский ("Спартак") и Артем Земченок (СКА) во время матча Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Хоккеисты московского "Спартака" одержали победу над петербургским СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Результат - 3:2 (1:1, 0:0, 2:1) в пользу "Спартака", который победный гол провел за секунду до окончания третьего периода. Автором гола стал Александр Беляев, также в составе москвичей отличился Павел Порядин – на 12-й (в большинстве) и 51-й минутах. У петербуржцев отличились Марат Хайруллин (8) и Александр Кадейкин (45).

"Спартак" в Западной конференции и сводной таблице занимает второе место, набрав 40 очков в 28 матчах. Команда на один балл отстает от московского "Динамо", у которого имеется игра в запасе. СКА – на восьмом месте на Западе: 26 очков в 26 матчах.