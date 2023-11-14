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РФС номинировал ЦСКА на премию УЕФА

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - РФС включил московский ЦСКА в число проектов для участия в ежегодной премии УЕФА Grassroots Awards 2023/24. Об этом сообщается на сайте Российского футбольного союза.

ЦСКА номинирован как лучший профессиональный клуб в области развития массового футбола, говорится в сообщении.

Помимо армейцев, в число номинантов от РФС попали ФК "Металлург" из Челябинской области – как лучший любительский футбольный клуб; проект "Футбол – моя жизнь" (Красноярский край), как лучший проект для людей с ограниченными возможностями здоровья; "Надежда" (Республика Адыгея) – лучший образовательный проект; "Футбольные Мамы (Санкт-Петербург) - Лучший проект, направленный на увеличение числа людей, вовлеченных в массовый футбол.

Отмечается, что все проекты – победители третьего сезона конкурса "Россия – футбольная страна".

Премия проводится среди европейских национальных ассоциаций и отмечает самые яркие достижения массового футбола в Европе, поощряя усердную работу энтузиастов, клубов и объединений в развитии футбола на местах. УЕФА всегда подчеркивает, что массовый футбол – это основа, поддерживаемая силами тысяч волонтеров и проектов.

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