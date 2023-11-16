Медведев победил Зверева и досрочно вышел в полуфинал Итогового турнира ATP

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Российский теннисист Даниил Медведев взял верх над представителем Германии Александром Зверевым в матче второго тура группового этапа проходящего в Турине Итогового турнира ATP.

Результат встречи – 7:6 (9:7), 6:4 в пользу россиянина.

Медведев в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) занимает третье место, Зверев – восьмое.

Для представителя России эта победа стала второй на турнире, Медведев досрочно обеспечил себе место среди участников стадии 1/2 финала. По одной победе – у Зверева и испанца Карлоса Алькараса (№2 в мировом рейтинге). Два поражения потерпел россиянин Андрей Рублев (5), он лишился шансов на выход в полуфинал.

В заключительном туре "Красной" группы Медведев сыграет с Алькарасом, Зверев – с Рублевым.