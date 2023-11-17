Медведев проиграл Алькарасу на Итоговом турнире ATP

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Российский теннисист Даниил Медведев уступил испанцу Карлосу Алькарасу в третьем туре группового этапа Итогового турнира ATP в Турине.

Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:4 в пользу Медведева. Россиянин в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов занимает третье место, Алькарас – второе.

Медведев ранее досрочно обеспечил себе место в полуфинале. После поражения от Алькараса он занял в "Красной" группе второе место и в 1/2 финала сыграет с итальянцем Янником Синнером (№4 в рейтинге ATP), который стал победителем "Зеленой" группы.

Алькарас стал последним участником полуфинала, заняв в итоге первое место в группе. Борьбу за выход в финал он поведет с первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем.