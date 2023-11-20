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СКА победил ЦСКА в матче КХЛ

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Хоккеисты петербургского СКА нанесли поражение московскому ЦСКА в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

Встреча завершилась со счетом 2:1 (1:0, 1:0, 0:1) в пользу СКА.

В составе хозяев отличились Василий Глотов (15-я минута) и Андрей Чивилев (25), в составе ЦСКА – Максим Мамин (59).

СКА выиграл шестой матч подряд и теперь занимает в Западной конференции пятое место – 38 очков. ЦСКА – на шестом месте в этой же конференции, 36 баллов. Команды провели по 32 игры.

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