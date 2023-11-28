"Балтика" и "Локомотив" сыграли вничью в плей-офф Кубка России по футболу

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Футболисты калининградской "Балтики" со счетом 2:2 завершили матч с московским "Локомотивом" в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ розыгрыша Кубка России.

Встреча прошла в Калининграде.

На 16-й минуте Тимур Сулейманов вывел "Локомотив" вперед. На 65-й Тигран Аванесян сравнял счет, на 70-й отличился футболист "Балтики" Натан Гассама. На 90+3 минуте "Локомотив" смог уйти от поражения благодаря голу Сулейманова.

Ответная игра пройдет в Москве в марте. Победитель по сумме двух встреч выйдет в полуфинал Пути РПЛ, проигравшая команда продолжит свой путь в сетке Пути регионов (там противостояния состоят из одного матча, а не двух).

Нынешний формат розыгрыша проходит с прошлого сезона, победителем в розыгрыше Кубка тогда стал московский ЦСКА.