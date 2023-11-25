"Спартак" победил "Балтику" в чемпионате России по футболу
Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Футболисты московского "Спартака" со счетом 2:0 обыграли калининградскую "Балтику" в 16-м туре чемпионата России.
Встреча прошла в Калининграде и сопровождалась сложными погодными условиями: футболистам пришлось играть на заснеженном поле.
На 32-й минуте гол провел Даниил Хлусевич, на 89-й – Квинси Промес.
Победа позволила "Спартаку" набрать 27 очков и подняться на четвертое место в турнирной таблице. Вернувшаяся в элитный дивизион после многолетнего перерыва "Балтика" - на 14-м месте, 12 баллов.