"Балтика" заявила о доверии к Игнашевичу, несмотря на статус аутсайдера клуба

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Калининградская "Балтика" не собирается увольнять главного тренера Сергея Игнашевича, несмотря на неудачи команды в РПЛ, заявил генеральный директор футбольного клуба Кирилл Волженкин.

"Мы верим в тренера", - приводит слова Волженкина "Спорт-Экспресс".

"Мы брали его под конкретные задачи. Соответственно, и сейчас мы понимаем, каких целей пытается и хочет добиться Сергей Николаевич. Практически все футбольное сообщество отмечает уровень футбола, который показывает "Балтика" при Игнашевиче. Тренерская мысль всем видна. Надеемся, что это принесет успехи", - сказал Волженкин.

"Балтика", вернувшаяся в РПЛ после многолетнего перерыва, занимает сейчас предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице. В 16 матчах команда набрала 12 очков. Последняя игра "Балтики" датирована 25 ноября, когда она дома уступила московскому "Спартаку" (0:2).