Погиб старший тренер сборной Белоруссии по фристайлу Максим Густик

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Старший тренер сборной Белоруссии по фристайлу Максим Густик умер на 36-м году жизни, сообщили в пресс-службе министерства спорта и туризма страны в субботу.

"Коллектив Министерства спорта и туризма Республики Беларусь и работники отрасли скорбят по поводу смерти старшего тренера национальной команды по фристайлу, победителя и призера Кубков мира, бронзового призера чемпионата мира Максима Густика", - говорится в сообщении Минспорта.

Позже стало известно, что Густик трагически погиб в ДТП.

Во время спортивной карьеры Густик не раз становился победителем и призером этапов Кубка мира, в 2015 году был бронзовым призером чемпионата мира в лыжной акробатике.