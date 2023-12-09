Поиск

Погиб старший тренер сборной Белоруссии по фристайлу Максим Густик

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Старший тренер сборной Белоруссии по фристайлу Максим Густик умер на 36-м году жизни, сообщили в пресс-службе министерства спорта и туризма страны в субботу.

"Коллектив Министерства спорта и туризма Республики Беларусь и работники отрасли скорбят по поводу смерти старшего тренера национальной команды по фристайлу, победителя и призера Кубков мира, бронзового призера чемпионата мира Максима Густика", - говорится в сообщении Минспорта.

Позже стало известно, что Густик трагически погиб в ДТП.

Во время спортивной карьеры Густик не раз становился победителем и призером этапов Кубка мира, в 2015 году был бронзовым призером чемпионата мира в лыжной акробатике.

Максим Густик Белоруссия фристайл
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

"Спартак" разгромил "Крылья Советов" в последнем туре РПЛ перед зимним перерывом

"Спартак" разгромил "Крылья Советов" в последнем туре РПЛ перед зимним перерывом

МОК допустил нейтральных российских спортсменов на Игры в Париже в 2024 году

МОК допустил нейтральных российских спортсменов на Игры в Париже в 2024 году

Экс-россиянин Володин в паре с немецкой фигуристкой выиграл финал Гран-при

Экс-россиянин Володин в паре с немецкой фигуристкой выиграл финал Гран-при

"Спартак" обыграл "Динамо" в КХЛ, команды забросили 15 шайб

"Зенит" проиграл "Локомотиву" в 17-м туре РПЛ и потерял первое место в зачете

"Зенит" проиграл "Локомотиву" в 17-м туре РПЛ и потерял первое место в зачете

Сборную России не включили в число участников жеребьёвки Лиги наций-2024/2025

Сборную России не включили в число участников жеребьёвки Лиги наций-2024/2025

BWF приостановила членство Национальной федерации бадминтона России

Россия поднялась на 38-е место в рейтинге ФИФА

"Арсенал" и ПСВ вышли в плей-офф Лиги чемпионов УЕФА

"Галатасарай" и "Манчестер Юнайтед" сыграли вничью в Лиге чемпионов УЕФА

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });