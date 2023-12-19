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ФИФА включила на 2024 год 43 российских арбитра

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Судейский комитет ФИФА утвердил список арбитров для обслуживания международных матчей в 2024 году, в него попали и четыре с лишним десятка россиян. Об этом сообщается на сайте Российского футбольного союза.

В список вошли 43 россиянина, что на одного арбитра больше по сравнению с предыдущим годом.

Главные судьи

Сергей Карасев (впервые включен в 2010 году), Сергей Иванов (2014), Евгений Кукуляк (2022), Кирилл Левников (2016), Виталий Мешков (2012), Владимир Москалев (2019), Владислав Безбородов (2009), Павел Шадыханов (2023), Артем Любимов (2023), Марина Крупская (2018), Вера Опейкина (2015), Надежда Горинова (2021), Александра Пономарева (2016), Карина Афанасьева (впервые).

Ассистенты судьи

Максим Гаврилин (2013), Игорь Демешко (2015), Алексей Лунев (2017), Дмитрий Мосякин (2008), Валентин Мурашов (2021), Андрей Веретешкин (2021), Егор Болховитин (2019), Дмитрий Сафьян (2019), Рустам Мухтаров (впервые), Андрей Образко (впервые), Екатерина Курочкина (2012), Екатерина Чернова (2020), Екатерина Козырева (2020), Екатерина Павленко (2023), Анастасия Топорова (2023), Елена Собчук (2023), Ирина Чеченина (впервые).

Видеоарбитры


Сергей Иванов (2021), Сергей Карасев (2021), Виталий Мешков (2021), Владимир Москалев (2021), Василий Казарцев (2023), Евгений Турбин (впервые).

Судьи по мини-футболу

Татьяна Болтнева (2018), Ирина Великанова (2012), Виталий Грошев (2022), Григорий Зеленцов (2012), Владимир Кадыков (2012), Илья Погонин (впервые).

Судьи по пляжному футболу

Роман Борисов (2014), Алексей Иванов (2021), Виктор Листратов (2017), Денис Смольянинов (2016).

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