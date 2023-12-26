Роналду возглавил список лучших бомбардиров года в мире

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Португальский футболист Криштиану Роналду довел до 53 число своих голов, забитых в 2023 году.

Нападающий "Аль-Насра" провел два гола в гостевом матче 17-го тура чемпионата Саудовской Аравии против "Аль-Иттихада". И теперь является лучшим бомбардиром уходящего года в мире, забив в отчетный период 53 мяча.

Ему удалось опередить французского нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе и английского форварда "Баварии" Гарри Кейна, у которых по 52 мяча. При этом их команды в 2023 году больше не сыграют.

Что касается матча против "Аль-Иттихада", "Аль-Наср" смог одержать победу со счетом 5:2. Голы Роналду (оба – с пенальти) состоялись на 19-й и 68-й минутах. Также дубль в составе победителей оформил Садио Мане (76, 82), автором еще одного гола стал Андерсон Талиска (38). У "Аль-Иттихада" два гола забил Абдерразак Хамдалла (14, 52).