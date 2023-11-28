Месси признан лучшим футболистом XXI века по версии журнала FourFourTwo

Лучший футболист XXI века Лионель Месси Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Нападающий сборной Аргентины по футболу и американского клуба "Интер Майами" Лионель Месси возглавил рейтинг 100 лучших футболистов XXI века по версии журнала FourFourTwo.

Второе место занял форвард сборной Португалии и клуба "Аль-Наср" (Саудовская Аравия) Криштиану Роналду. Третьим стал экс-полузащитник "Барселоны" и сборной Испании Андрес Иньеста.

Также в топ-10 вошли Хави (Испания), Роналдиньо (Бразилия), Зинедин Зидан, Тьерри Анри (оба – Франция), Мануэль Нойер (Германия), Кака (Бразилия), Луис Суарес (Уругвай).

Значительная часть клубной карьеры Месси связана с "Барселоной", в составе которой он 10 раз выиграл чемпионат Испании, восемь – Суперкубок Испании, семь – Кубок Испании, четыре – Лигу чемпионов УЕФА, по три – Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. В составе ПСЖ он стал двукратным чемпионом Франции, один раз выиграл Суперкубок страны.

Месси – чемпион мира-2022 и обладатель Кубка Америки-2021 в составе сборной Аргентины.

В 2023 году Аргентинец в восьмой раз получил "Золотой мяч", вручаемый лучшему футболисту мира.