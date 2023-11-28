Поиск

Месси признан лучшим футболистом XXI века по версии журнала FourFourTwo

Месси признан лучшим футболистом XXI века по версии журнала FourFourTwo
Лучший футболист XXI века Лионель Месси
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Нападающий сборной Аргентины по футболу и американского клуба "Интер Майами" Лионель Месси возглавил рейтинг 100 лучших футболистов XXI века по версии журнала FourFourTwo.

СпортЛьва Яшина включили в топ-20 футболистов в истории чемпионатов мираЛьва Яшина включили в топ-20 футболистов в истории чемпионатов мираЧитать подробнее

Второе место занял форвард сборной Португалии и клуба "Аль-Наср" (Саудовская Аравия) Криштиану Роналду. Третьим стал экс-полузащитник "Барселоны" и сборной Испании Андрес Иньеста.

Также в топ-10 вошли Хави (Испания), Роналдиньо (Бразилия), Зинедин Зидан, Тьерри Анри (оба – Франция), Мануэль Нойер (Германия), Кака (Бразилия), Луис Суарес (Уругвай).

Значительная часть клубной карьеры Месси связана с "Барселоной", в составе которой он 10 раз выиграл чемпионат Испании, восемь – Суперкубок Испании, семь – Кубок Испании, четыре – Лигу чемпионов УЕФА, по три – Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. В составе ПСЖ он стал двукратным чемпионом Франции, один раз выиграл Суперкубок страны.

Месси – чемпион мира-2022 и обладатель Кубка Америки-2021 в составе сборной Аргентины.

В 2023 году Аргентинец в восьмой раз получил "Золотой мяч", вручаемый лучшему футболисту мира.

Криштиану Роналду Лионель Месси футбол Андрес Иньеста
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Впервые в истории в матче НХЛ забили четыре россиянина одной команды

Впервые в истории в матче НХЛ забили четыре россиянина одной команды

Кучеров признан второй звездой недели в НХЛ

Кучеров признан второй звездой недели в НХЛ

Обвиняемого в изнасиловании Дани Алвеса вновь отказались отпускать под залог

Фигуристы Степанова и Букин выиграли соревнования в танцах на этапе Кубка России

Валиева выиграла этап Гран-при России в Москве

Валиева выиграла этап Гран-при России в Москве

"Краснодар" проиграл "Уралу" и остался на втором месте РПЛ

"Спартак" победил "Балтику" в чемпионате России по футболу

"Динамо" победило ЦСКА в чемпионате России по футболу

"Динамо" победило ЦСКА в чемпионате России по футболу

"Зенит" разгромил "Сочи" и возглавил турнирную таблицу РПЛ

"Локомотив" упустил победу над "Крыльями Советов" в РПЛ, ведя в два гола

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });