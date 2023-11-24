Дубль Роналду помог "Аль-Насру" разгромить "Аль-Ахдуд" в Саудовской Аравии

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Футболисты "Аль-Насра" со счетом 3:0 победили "Аль-Ахдуд" в домашнем матче 14-го тура чемпионата Саудовской Аравии по футболу.

Два гола – на 77-й и 80-й минутах – забил португальский нападающий Криштиану Роналду. На 13-й минуте ворота соперника поразил Сами аль-Наджи.

"Аль-Наср" занимает второе место в турнирной таблице, набрав 34 очка. Команда на 1 балл отстает от лидирующего и имеющего игру в запасе "Аль-Хиляля".

В нынешнем сезоне Роналду провел 17 матчей за "Аль-Наср", в котором забил 16 мячей и сделал 9 голевых передач.