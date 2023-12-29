Анчелотти продлил контракт с "Реалом"

Фото: Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти подписал новое соглашение с клубом, сообщает пресс-служба мадридского ФК.

Контракт будет действовать до 30 июня 2026 года.

64-летний итальянец работает в "Реале" с 2021 года, до этого возглавлял команду с 2013 по 2015 год. За пять в общей сложности сезонов под его руководством "Реал" выиграл 10 трофеев - по две Лиги чемпионов, Суперкубка УЕФА, клубного ЧМ, Кубка Испании, по разу – чемпионат Испании и Суперкубок Испании.

Он – единственный тренер, выигравший Лигу чемпионов четыре раза (дважды выиграл ЛЧ с "Миланом"). Также одержал больше всех побед в ЛЧ – 118. Он стал первым тренером, выигравшим каждый из топ-5 национальных чемпионатов. Помимо Испании, это чемпионаты Италии ("Милан"), Англии ("Челси"), Франции ("Пари Сен-Жермен"), Германии("Бавария").