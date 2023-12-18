Очередной футболист "Реала" выбыл из-за тяжелой травмы

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Защитник "Реала" Давид Алаба будет прооперирован, сообщается на сайте испанского футбольного клуба.

У 31-летнего футболиста выявлен разрыв передней крестообразной связки левого колена. Алаба был травмирован по ходу воскресного матча чемпионата Испании против "Вильярреала" (4:1), его заменили в первом тайме.

В нынешнем сезоне "Реал" лишился из-за травм ряда игроков. У троих из них диагностировали разрыв связок – у Алабы, вратаря Тибо Куртуа и защитника Эдера Милитао.