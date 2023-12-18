Поиск

Очередной футболист "Реала" выбыл из-за тяжелой травмы

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Защитник "Реала" Давид Алаба будет прооперирован, сообщается на сайте испанского футбольного клуба.

У 31-летнего футболиста выявлен разрыв передней крестообразной связки левого колена. Алаба был травмирован по ходу воскресного матча чемпионата Испании против "Вильярреала" (4:1), его заменили в первом тайме.

В нынешнем сезоне "Реал" лишился из-за травм ряда игроков. У троих из них диагностировали разрыв связок – у Алабы, вратаря Тибо Куртуа и защитника Эдера Милитао.

футбол Реал
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

IIHF отклонил апелляции хоккеиста Ивана Федотова и ЦСКА на введенные санкции

IIHF отклонил апелляции хоккеиста Ивана Федотова и ЦСКА на введенные санкции

Экс-главный тренер сборной Испании по футболу подписал контракт с "Сочи"

Экс-главный тренер сборной Испании по футболу подписал контракт с "Сочи"
Путин: "Прямая линия" - 2023

Президент РФ заявил, что решение об участии россиян в ОИ должно быть взвешенным

Президент РФ заявил, что решение об участии россиян в ОИ должно быть взвешенным

Определились все участники плей-офф Лиги чемпионов УЕФА

МЮ проиграл "Баварии" и выбыл из еврокубков

МЮ проиграл "Баварии" и выбыл из еврокубков

Puma не будет продлевать контракт со сборной Израиля по футболу

Puma не будет продлевать контракт со сборной Израиля по футболу

Чемпионат Турции по футболу приостановлен после избиения судьи президентом клуба

Чемпионат Турции по футболу приостановлен после избиения судьи президентом клуба

Ибрагимович назначен старшим советником руководства "Милана"

Ибрагимович назначен старшим советником руководства "Милана"

"Краснодар" обыграл ЦСКА и вновь стал лидером РПЛ

Бейсболист Сёхей Отани подписал рекордный контракт в истории спорта

Бейсболист Сёхей Отани подписал рекордный контракт в истории спорта
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });