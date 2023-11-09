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Анчелотти побил рекорд Фергюсона по числу побед в Лиге чемпионов

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Наставник "Реала" итальянец Карло Анчелотти стал новым рекордсменом по числу тренерских побед в матчах Лиги чемпионов.

Победа над португальской "Брагой" (3:0) в четвертом туре группового этапа ЛЧ стала для него 116-й в главном клубном турнире Европы. Предыдущий рекорд принадлежал Алексу Фергюсону (115), когда тот тренировал английский "Манчестер Юнайтед".

"Для меня большая честь одержать такое количество побед в этом соревновании", - приводит слова Анчелотти пресс-служба "Реала".

Чаще всех Анчелотти выигрывал в ЛЧ с итальянским "Миланом" (42 победы), далее идут "Реал" (40), английский "Челси" (10), немецкая "Бавария" (7), французский "Пари Сен-Жермен" (7), итальянские "Наполи" (5), "Парма" (4) и "Ювентус" (2).

Карло Анчелотти Алекс Фергюсон футбол Лига чемпионов УЕФА
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