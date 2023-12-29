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Сборная Аргентины выведет из обращения №10 после завершения карьеры Месси

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Номер 10, под которым в сборной Аргентины играет Лионель Месси, будет выведен из обращения в национальной команде после завершения им карьеры. Об этом заявил глава Аргентинской футбольной ассоциации Клаудио Тапия.

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"Когда Месси уйдет из сборной, никто не будет носить номер 10 после него. Номер 10 будет пожизненно выведен из сборной в его честь. Это меньшее, что мы можем для него сделать", - приводит слова Тапии Sport.es.

В составе сборной Аргентины восьмикратный обладатель "Золотого мяча" Месси выиграл чемпионат мира, Кубок Южной Америки, Олимпийские игры.

Значительная часть клубной карьеры 36-летнего Месси связана с "Барселоной", в составе которой он 10 раз выиграл чемпионат Испании, восемь – Суперкубок Испании, семь – Кубок Испании, четыре – Лигу чемпионов УЕФА, по три – Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. В составе ПСЖ он стал двукратным чемпионом Франции, один раз выиграл Суперкубок страны.

Летом он перешел в "Интер Майами" (США), вместе с которым стал победителем североамериканского Кубка лиг, что сделало его самым титулованным футболистом мира – 44 трофея.

Лионель Месси футбол Аргентина
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