Сборная Аргентины выведет из обращения №10 после завершения карьеры Месси

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Номер 10, под которым в сборной Аргентины играет Лионель Месси, будет выведен из обращения в национальной команде после завершения им карьеры. Об этом заявил глава Аргентинской футбольной ассоциации Клаудио Тапия.

"Когда Месси уйдет из сборной, никто не будет носить номер 10 после него. Номер 10 будет пожизненно выведен из сборной в его честь. Это меньшее, что мы можем для него сделать", - приводит слова Тапии Sport.es.

В составе сборной Аргентины восьмикратный обладатель "Золотого мяча" Месси выиграл чемпионат мира, Кубок Южной Америки, Олимпийские игры.

Значительная часть клубной карьеры 36-летнего Месси связана с "Барселоной", в составе которой он 10 раз выиграл чемпионат Испании, восемь – Суперкубок Испании, семь – Кубок Испании, четыре – Лигу чемпионов УЕФА, по три – Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. В составе ПСЖ он стал двукратным чемпионом Франции, один раз выиграл Суперкубок страны.

Летом он перешел в "Интер Майами" (США), вместе с которым стал победителем североамериканского Кубка лиг, что сделало его самым титулованным футболистом мира – 44 трофея.