Чемпион России Сергеев назвал Бивола лучшим отечественным боксером года

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Чемпион России-2023 и победитель Гран-при Hardcore Boxing Сергей Сергеев считает, что Дмитрий Бивол – лучший отечественный боксер уходящего года.

"Мой топ-3 боксёров из России выглядит следующим образом. Первое место – Дмитрий Бивол. Да, у него была длительная пауза, но посмотрите, какой он бой провел против Линдона Артура. И эта победа, считаю, была полным разгромом. Второе место – Артур Бетербиев. В 2023 году он тоже провел один бой, но он ярко финишировал Энтони Ярда. И он, как соотечественник Дмитрий Бивол, не имеет поражений. Третье место - Евгений Тищенко. Вношу Евгения в этот список, потому что он в этом году провел два успешных боя. Он завоевал пояс чемпиона мира в новой весовой категории", - сказал Сергеев "Интерфаксу".

Бивол в декабре 2023 года защитил титул чемпиона мира по версии WBA в полутяжелом весе, победив британца Артура. Победу россиянину присудили единогласным решением судей.

Бетербиев я январе техническим нокаутом взял верх над британцем Ярдом, поединок завершился в седьмом раунде. В результате россиянин защитил титулы по версиям WBC, IBF и WBO.

Олимпийский чемпион россиянин Евгений Тищенко в декабре одолел немца Леона Харта в поединке за титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA). Бой завершился техническим нокаутом в шестом раунде. Российский боксер стал первым обладателем чемпионского пояса WBA в новой весовой категории - bridgerweight (до 101,6 кг).