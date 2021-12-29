Артур Бетербиев допустил, что проведет бой с Дмитрием Биволом

Российский боксер Артур Бетербиев Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Обладатель чемпионских поясов по версиям WBC и IBF в полутяжелом весе российский боксер Артур Бетербиев допустил вероятность проведения поединка со своим соотечественником Дмитрием Биволом.

"Почему бы и нет? С Дмитрием Биволом может получиться хороший бой", - сказал Бетербиев "Интерфаксу".

"Есть еще американец Джо Смит. В нашей весовой категории в следующем году скучно не будет", - выразил мнение он.

Говоря о целях на следующий сезон, Бетербиев подчеркнул, что будет готов к любым вызовам.

"Как говорят, мы предполагаем, а бог располагает. Я постараюсь быть в хорошей форме, в хороших кондициях, чтобы продолжать даже не в том же духе, а лучше. У меня всегда есть цель быть лучше, чем вчера", - сказал он.

"Я постараюсь быть готовым к любым вызовам в следующем году", - отметил боксер.

"Хотелось бы сразиться с хорошими боксерами в моем весе желательно. Конечно, в приоритете объединительные бои. Вроде моя промоутерская компания говорит, что следующим поединком будет большой бой, посмотрим – жду сам. Конкретных новостей у меня нет", - заявил Бетербиев.

36-летний Бетербиев является непобежденным боксером на профессиональном ринге. На его счету 17 побед в 17 поединках, все – нокаутом. Последний к настоящему бой он провел 18 декабря против американца Маркуса Брауна в Монреале, нокаутировав соперника в девятом раунде. Этой победой россиянин защитил свои чемпионские пояса.

Что касается 31-летнего Бивола, у него в профессиональном боксе 19 побед в 19 поединках (11 – нокаутом). Последний к настоящему моменту бой с его участием датирован 12 декабря: в Екатеринбурге он единогласным решением судей одолел соотечественника Умара Саламова и защитил титул суперчемпиона мира по версии WBA Super.