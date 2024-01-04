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Бразильский нападающий Педро перешел из "Коринтианса" в "Зенит"

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - "Зенит" объявил о переходе в петербургскую команду 17-летнего бразильского футболиста Педро.

"Нападающий Педро переходит из "Коринтианса" в "Зенит". Сине-бело-голубые реализовали право преимущественного выкупа талантливого бразильского игрока", - говорится в сообщении пресс-службы "Зенита".

Условия контракта не уточняются. Футболист присоединится к команде 12 января.

Педро – чемпион Южной Америки среди игроков до 20 лет в составе сборной Бразилии.

футбол Зенит
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