Бразильский нападающий Педро перешел из "Коринтианса" в "Зенит"
Москва. 4 января. INTERFAX.RU - "Зенит" объявил о переходе в петербургскую команду 17-летнего бразильского футболиста Педро.
"Нападающий Педро переходит из "Коринтианса" в "Зенит". Сине-бело-голубые реализовали право преимущественного выкупа талантливого бразильского игрока", - говорится в сообщении пресс-службы "Зенита".
Условия контракта не уточняются. Футболист присоединится к команде 12 января.
Педро – чемпион Южной Америки среди игроков до 20 лет в составе сборной Бразилии.