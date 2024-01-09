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Менеджер Тарасов назвал равными шансы Царукяна и Оливейры на победу в бое UFC

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Шансы российско-армянского бойца Армана Царукяна и бразильца Чарльза Оливейры на победу в их очном поединке на турнире UFC 300 равны, считает менеджер Виталий Тарасов.

"Царукян – Оливера - крутой бой на UFC 300. Думаю, весь кард этого турнира будет звездным, и к нему будет приковано максимальное внимание. Если говорить о самом бое, то тут шансы 50 на 50. Среди соперников Армана не было бойцов, похожих на Оливейру. И однозначно, если Царукян побеждает, то станет претендентом на титул, как, к слову, и сам Оливера", - сказал Тарасов "Интерфаксу".

Претендентский поединок в легком весе пройдет на турнире UFC 300 в Лас-Вегасе 14 февраля.

В UFC Царукян идет на серии из трех побед. Обоих бойцов объединяют победы над ирано-американским спортсменом Бениэлом Дариушем в последних боях, а также наличие поражений от действующего чемпиона UFC в легком весе россиянина Ислама Махачева.

UFC Ислам Махачев Виталий Тарасов Арман Царукян Чарльз Оливейра
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