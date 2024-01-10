Андрей Тихонов возглавил ФК "Енисей"

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Восьмикратный чемпион России по футболу в составе московского "Спартака" Андрей Тихонов занял пост главного тренера "Енисея". Об этом сообщает пресс-служба красноярского футбольного клуба.

На каких условиях 53-летний Тихонов подписал контракт с клубом Первой лиги, не уточняется.

Ранее Тихонов возглавлял "Енисей", в сезоне-2016/17 команда под его руководством стала третьей в Первой лиге. Также он был главным тренером самарских "Крыльев Советов", входил в тренерский штаб "Краснодара" и "Спартака".

Что касается "Енисея", команда занимает сейчас 10-е место в Первой лиге (второй по статусу дивизион в отечественном футболе).