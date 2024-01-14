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Рублев вышел во второй круг Australian Open

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Пятая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублев победил 78-ю ракетку планеты бразильца Тьяго Уайлда в первом круге турнира Большого шлема Australian Open.

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Результат встречи – 7:5, 6:4, 3:6, 4:6, 7:6 (10:6) в пользу Рублева. Продолжительность матча составила 3 часа 45 минут.

Следующим соперником Рублева будет победитель пары Кристофер Юбэнкс (США, №34 рейтинга ATP) – Таро Дэниел (Япония, 74).

Ранее в воскресенье провели свои матчи и другие россияне. Павел Котов (64) обыграл француза Артура Риндеркнеха (28), Александр Шевченко (48) уступил испанцу Хауме Муньяру (26). В женском одиночном разряде Камилла Рахимова (93) выиграла у американки Эмины Бектас (88), Элина Аванесян (71) – у китаянки Чжу Сян Бай (87), Мария Тимофеева (20) – у француженки Элизе Корне (112). Людмила Самсонова (14) потерпела поражение от представительницы США Аманды Анисимовой (339).

Серия турниров Большого шлема является самой престижной в теннисе и объединяет четыре соревнования: открытые чемпионаты Австралии (Australian Open), Франции (Roland Garros) и США (US Open), а также Уимблдонский турнир в Великобритании.

Россияне и белорусы выступают под нейтральным флагом.

Australian Open теннис Андрей Рублев
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