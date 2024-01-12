Определились соперники всех россиян по первому кругу Australian Open

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Российский теннисист Даниил Медведев сыграет с французом Теренсом Атманом в первом круге турнира Большого шлема Australian Open.

Об этом стало известно после того, как Атман выиграл квалификацию.

После квалификационного турнира, который в женском одиночном разряде выиграли россиянки Алина Корнеева, Анастасия Захарова, Мария Тимофеева, стали известны соперники по первому кругу одиночного разряда у всех отечественных теннисистов.

Мужчины

Даниил Медведев (№3 мирового рейтинга) – Теренс Атман (Франция, 145)

Андрей Рублев (5) – Тьяго Уайлд (Бразилия, 78

Александр Карен Хачанов (15) – Даниэль Альтмайер (Испания, 57)

Роман Сафиуллин (36) – Таллон Грикспур (Нидерланды, 28)

Шевченко (48) – Хауме Муньяр (Испания, 83)

Павел Котов (64) – Артур Риндеркнех (Франция, 97)

Женщины

Людмила Самсонова (14) – Аманда Анисимова (США, 339)

Дарья Касаткина (15) – Пэйтон Стирнс (США, 48)

Вероника Кудерметова (16) – Виктория Голубич (Швейцария, 90)

Екатерина Александрова (21) – Лаура Зигемунд (Германия, 89)

Анастасия Потапова (27) – Кайя Йуван (Словения, 109)

Анна Блинкова (46) – Кристина Буча (Испания, 61)

Мирра Андреева (47) – Бернарда Пера (США, 69)

Анастасия Павлюченкова (59) - Донна Векич (Хорватия, 25)

Элина Аванесян (71) – Чжу Сян Бай (Китай, 87)

Анна Калинская (75) – Кэти Волынец (США, 103)

Камилла Рахимова (93) – Эмина Бектас (США, 88)

Диана Шнайдер (95) – Ясмин Паолини (Италия, 30)

Мария Тимофеева (144) – Ализе Корне (Франция, 112)

Алина Корнеева (180) – Сара Сорриберс-Тормо (Испания, 53)

Анастасия Захарова (191) – Юлия Путинцева (Казахстан, 64)

Матчи основной сетки турнира пройдут с 14 по 28 января. Действующими чемпионами Australian Open являются серб Новак Джокович среди мужчин и белоруска Арина Соболенко среди женщин.