Андреева и Калинская вышли во второй круг Australian Open

Кудерметова вылетела

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Российские теннисистки Мирра Андреева и Анна Калинская завоевали путевки во второй круг теннисного турнира Большого шлема Australian Open-2024 в Мельбурне.

Шестнадцатилетняя Андреева, для которой это дебютное выступление на взрослом Australian Open, победила американку Бернарду Перу – 7:5, 6:2. Россиянка является 47-й ракеткой мира, пера – 71-й. Во втором круге Андреева сыграет с шестой ракеткой планеты Онс Жабер (Тунис).

75-я ракетка мира Калинская встречалась с другой теннисисткой из США, 103-й ракеткой Кэти Волынец, победила ее со счетом 6:3, 3:6, 6:2. Следующая соперница Калинской – нидерландка Аранча Рус (№45 в рейтинге WTA).

Между тем, 17-я ракетка мира россиянка Вероника Кудерметова уступила швейцарке Виктории Голубич (85). Игра завершилась со счетом 7:6 (7:4), 1:6, 6:1 в пользу Голубич.