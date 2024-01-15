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В РУСАДА не подтвердили наличие массового допинга у молодежки "Салавата"

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Российское антидопинговое агентство не подтверждает обнаружение 37 положительных тестов на допинг у хоккеистов уфимского "Толпара"

"В настоящее время РУСАДА проводит обработку по 7 делам, открытым в связи с положительными допинг-пробами хоккеистов Толпара. Мы не подтверждаем наличие 37 положительных допинг-проб хоккеистов системы "Салават Юлаев" в рамках национальной антидопинговой программы", - говорится в сообщении пресс-службы РУСАДА.

Ранее о наличие массовых положительных допинг-проб сообщили СМИ.

"Толпар" - молодежная команда в системе клуба КХЛ "Салават Юлаев", она выступает в Молодежной хоккейной лиге.

РУСАДА хоккей
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