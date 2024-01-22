Умер лучший бомбардир в истории сборной Италии по футболу Рива

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Обладатель золотой медали чемпионата Европы-1968 в составе сборной Италии по футболу Луиджи Рива скончался на 80-м году жизни. Об этом сообщается на сайте национальной футбольной федерации.

В связи с уходом из жизни Ривы матчи ближайшего тура чемпионата Италии начнутся с минуты молчания.

Ранее в понедельник сообщалось, что ветеран итальянского футбола госпитализирован с сердечным приступом.

В составе сборной Италии Рива забил 35 голов, это – наилучший показатель в ее истории. Вместе с ней, помимо золота Евро-1960, он стал обладателем серебря-1970. Значительную часть клубной карьеры Рива провел в "Кальяри", в сезоне-1960/70 стал чемпионом Италии.