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Чемпион ОИ по боксу Евгений Тищенко стал тренером команды на Играх Будущего

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Олимпийский чемпион по боксу и действующий чемпион мира WBA Евгений Тищенко вошел в тренерский штаб звездной команды Gamers of Future, которая примет участие в Играх Будущего в Казани. Об этом сообщает пресс-служба Игр.

"Тищенко вместе с известным бойцом ММА Иваном Штырковым будут готовить бойцов к выступлениям в дисциплине фиджитал-единоборства. Спортсменов ждут схватки в игре Mortal Kombat и бои по правилам ММА (три раунда по три минуты)", - говорится в сообщении.

В звездную команду, которую будут тренировать именитые спортсмены, вошли топовые бойцы ММА: Денис Лаврентьев, Тимур Нагибин, Ильяс Хамзин и чемпионка мира по самбо Любовь Сальникова.

"Финальный этап сборов они пройдут в Екатеринбурге на базе Академии единоборств РМК – именно здесь Тищенко готовится к своим поединкам", - отмечается в сообщении.

Евгений Тищенко завоевал золото Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро, а в 2018 году дебютировал в профессиональном боксе. В его активе 13 побед, в том числе и в поединке за титул чемпиона мира в весовой категории до 101,6 кг.

Турнир пройдет 22 и 23 февраля в Казани, за призовой фонд в $500 тыс. будут бороться восемь команд со всего мира.

Игры будущего должны пройти с 21 февраля по 3 марта 2024 года в Казани.

Евгений Тищенко Игры Будущего
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