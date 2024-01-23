Гафин сменил Соловьева на посту председателя совета директоров ФК "Динамо"

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Юрий Соловьев принял решение покинуть пост председателя совета директоров московского футбольного клуба "Динамо". Об этом сообщается на сайте ФК.

"Футбольный клуб "Динамо" (Москва) выражает благодарность Юрию Соловьеву за его огромный вклад в развитие клуба", - говорится в сообщении.

Новым председателем совета директоров назначен Дмитрий Гафин. До этого он был членом совета директоров и советником председателя.

Соловьев возглавлял совет директоров ФК "Динамо" с июля 2019 года. За этот период клуб впервые с 2008 года завоевал бронзу чемпионата России, а также доходил до финала Кубка России. В настоящий момент "Динамо" занимает третье место в чемпионате России-2023/24.