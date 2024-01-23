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Рублев выбыл из Australian Open

Рублев выбыл из Australian Open
Фото: AP/ТАСС

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Россиянин Андрей Рублев проиграл итальянцу Яннику Синнеру в 1/4 финала проходящего в Мельбурне теннисного турнира Большого шлема Australian Open-2024.

Результат – 6:4, 7:6 (7:5), 6:3 в пользу итальянца. Таким образом, Синнер впервые в карьере стал полуфиналистом Открытого чемпионата Австралии.

Соперники являются соседями по рейтингу Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP): Синнер занимает четвертое место, Рублев – пятое.

В полуфинале итальянец сыграет с действующим и 10-кратным победителем Australian Open, первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем.

Что касается Рублева, его лучшим достижением на турнирах Большого шлема остается выход в четвертьфинал (каждого из соревнований).

Андрей Рублев Australian Open теннис Янник Синнер
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