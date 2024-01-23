Рублев выбыл из Australian Open
Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Россиянин Андрей Рублев проиграл итальянцу Яннику Синнеру в 1/4 финала проходящего в Мельбурне теннисного турнира Большого шлема Australian Open-2024.
Результат – 6:4, 7:6 (7:5), 6:3 в пользу итальянца. Таким образом, Синнер впервые в карьере стал полуфиналистом Открытого чемпионата Австралии.
Соперники являются соседями по рейтингу Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP): Синнер занимает четвертое место, Рублев – пятое.
В полуфинале итальянец сыграет с действующим и 10-кратным победителем Australian Open, первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем.
Что касается Рублева, его лучшим достижением на турнирах Большого шлема остается выход в четвертьфинал (каждого из соревнований).