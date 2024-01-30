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Дмитрий Сычев стал президентом омского футбольного клуба

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Бывший нападающий сборной России по футболу Дмитрий Сычев занял пост президента "Иртыша", сообщает пресс-служба омского клуба.

"Работа в "Иртыше" это новый вызов. С которым, мы уверены, Дмитрий Сычёв обязательно справится! Коллектив футбольного клуба "Иртыш" от души поздравляет Дмитрия Евгеньевича с новой должностью и желает только побед во благо омского футбола!" - говорится в сообщении.

40-летний Сычев – чемпион и обладатель Кубка России в составе "Локомотива", признавался лучшим футболистом страны.

"Иртыш" является клубом Второй лиги, где занимает сейчас восьмое место в своей группе Дивизиона А.

футбол Дмитрий Сычев
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