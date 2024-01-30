Поиск

Глушаков покинул костромской "Спартак"

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Бывший полузащитник сборной России по футболу Денис Глушаков завершил выступления в костромском "Спартаке". Об этом сообщает пресс-служба клуба Второй лиги.

"ФК "Спартак" Кострома и Денис Глушаков по обоюдному согласию расторгли договор и пожелали друг другу успехов в дальнейшем развитии. Клуб благодарит Дениса Глушакова за переданный опыт и дружеские отношения в коллективе, будем следить за карьерой футболиста с интересом", - говорится в сообщении.

37-летний Глушаков перешел в костромской "Спартак" осенью прошлого года, провел за эту команду шесть матчей. Футболист – чемпион и обладатель Суперкубка России в составе московского "Спартака", капитаном которого он являлся.

Денис Глушаков Спартак Кострома футбол
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

ОКР обжалует лишение золота россиян на командном турнире фигуристов на ОИ

ОКР обжалует лишение золота россиян на командном турнире фигуристов на ОИ

Щербакова стала чемпионкой Европы по фигурному катанию вместо Валиевой

Россию лишили командного золота фигуристов на ОИ после решения по Валиевой

Россию лишили командного золота фигуристов на ОИ после решения по Валиевой

НХЛ признала Кучерова лучшим игроком недели

Нападающий "Твенте" Угальде стал игроком "Спартака"

Нападающий "Твенте" Угальде стал игроком "Спартака"

CAS уточнил, что судьбу командного золота фигуристов на ОИ-2022 решит ISU

CAS дисквалифицировал фигуристку Валиеву на 4 года

CAS дисквалифицировал фигуристку Валиеву на 4 года

Медведев проиграл финал Australian Open-2024

Медведев проиграл финал Australian Open-2024

Глава УЕФА заявил, что не видит проблем в проведении матча Россия – Сербия

Глава УЕФА заявил, что не видит проблем в проведении матча Россия – Сербия

Овечкин сократил до 63 голов отставание от рекорда Гретцки

Овечкин сократил до 63 голов отставание от рекорда Гретцки
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });