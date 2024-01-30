Глушаков покинул костромской "Спартак"

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Бывший полузащитник сборной России по футболу Денис Глушаков завершил выступления в костромском "Спартаке". Об этом сообщает пресс-служба клуба Второй лиги.

"ФК "Спартак" Кострома и Денис Глушаков по обоюдному согласию расторгли договор и пожелали друг другу успехов в дальнейшем развитии. Клуб благодарит Дениса Глушакова за переданный опыт и дружеские отношения в коллективе, будем следить за карьерой футболиста с интересом", - говорится в сообщении.

37-летний Глушаков перешел в костромской "Спартак" осенью прошлого года, провел за эту команду шесть матчей. Футболист – чемпион и обладатель Суперкубка России в составе московского "Спартака", капитаном которого он являлся.