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Боец Рофаль поделился ожиданиями от поединка Гончарова с Вязикиным на турнире АСА 170

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Боец Артем Рофаль, представляющий команду Александра Шлеменко, поделился ожиданиями от главного поединка на турнире АСА 170, который пройдет 9 февраля в Москве. В полуфинале Гран-при в тяжелом весе действующий чемпион Евгений Гончаров встретится с Антоном Вязигиным.

"На бумаге шансы Гончарова смотрятся предпочтительнее. Евгений - более активный боец по сравнению с его оппонентом. Гончаров прошел серьезные испытания и из всех последних боев вышел победителем. Но это тяжелый вес. Тут всегда всё непредсказуемо, тем более у Вязигина есть все, чтобы стать королем дивизиона, но при этом первый бой у Евгения он не забрал. Посмотрим, что он нам приготовил на этот раз", - сказал Рофаль "Интерфаксу".

В декабре 2020 года Гончаров единогласным решением судей победил Вязигина на турнире RCC 8.

ММА
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