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Болельщикам в Гонконге компенсируют невыход Месси на поле

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Организатор товарищеского матча между сборной Гонконга по футболу и клубом "Интер Майами" извинились перед гонконгскими болельщиками, не дождавшимися выхода на поле аргентинского футболиста в составе гостей Лионеля Месси.

"Мы вложили кровь и пот в то, чтобы провести футбольный матч мирового уровня в Гонконге, и нас разочаровали вместе со всеми вами. По контракту "Интер Майами" обязался, что все его выдающиеся игроки - Месси, Альба, Бускетс и Суарес — будут обязаны играть в течение 45 минут, если только они не получат травму. Но, как оказалось, футбольный клуб "Интер Майами" сообщил нам, что Месси и Суарес не смогут играть из-за травмы", - говорится в сообщении компании Tatler Asia.

Организаторы подчеркнули, что травмы являются частью игры, однако и сами возмутились действиями руководства "Интер Майами". Узнав, что Месси на поле не выйдет, Tatler Asia обратилась в "Интер Майами" организовать хотя бы общения аргентинца со зрителями, но понимания не встретили.

"Мы вложили миллионы долларов и месяцы напряженной работы в проведение мероприятия мирового уровня в Гонконге, городе, который является нашим домом и где наша штаб-квартира находится уже более 45 лет. Нашим стремлением было создать знаковый момент в поддержку усилий правительства, чтобы напомнить миру, насколько актуальным и интересным является Гонконг. Эта мечта разбита для нас и всех тех, кто купил билеты, чтобы увидеть Месси на поле",- заявили в Tatler Asia", - отмечают организаторы.

"Tatler Asia предложит всем, кто приобрел билеты на матч по официальным каналам, 50% возврат средств", - говорится в сообщении.

Матч прошел 4 февраля в Гонконге и завершился со счетом 4:1.

7 февраля "Интер Майами" встретился в Японии с местным "Кобе", уступив ему в серии пенальти (основное время завершилось со счетом 0:0). И Месси, и Суарес сыграли, что в Tatler Asia расценили как "очередная пощечина".

футбол Гонконг Интер Майами Лионель Месси
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