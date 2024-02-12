"Спартак" впервые обыграл "Локомотив" в нынешнем сезоне КХЛ

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Хоккеисты московского "Спартака" победили ярославский "Локомотив" в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ.

Встреча завершилась со счетом 5:1 (1:1, 2:0, 2:0) в пользу москвичей. В их составе точные броски нанесли Александр Беляев (1-я минута), Иван Морозов (23), Михал Чайковски (29), Шейн Принс (48), Михаил Мальцев (56). Автор гола в составе "Локомотива" - Даниил Тесанов (6).

Это первая победа "Спартака" над "Локомотивом" в нынешнем сезоне. До этого ярославский клуб выиграл у "Спартака" в Москве (4:2 и 2:1) и в Ярославле (2:1).

Обе команды представляют Западную конференцию КХЛ и обе ранее обеспечили себе путевки в плей-офф. "Локомотив" набрал 85 очков и занимает в конференции второе место, "Спартак" - на третьей строчке, 84 балла. На первом месте находится петербургский СКА (87).