Сторона Промеса обжалует приговор суда по делу о контрабанде наркотиков

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Защита футболиста московского "Спартака" Квинси Промеса подаст апелляцию на решение суда Амстердама приговорить его к 6 годам по делу о контрабанде наркотиков. Об этом сообщила пресс-служба "Спартака".

"Сторона Промеса информирует нас о ходе процесса. Это не окончательное решение, будет апелляция", - говорится в сообщении.

В среду стало известно, что 32-летний нидерландец получил шестилетний тюремный срок по решению суда Амстердама. Футболиста обвинили в ввозе партий кокаина общим весом 1362 кг, одна из партий с наркотиками была перехвачена бельгийской полицией в Антверпене весной 2020 года.

Между тем, сейчас Промес находится в расположении "Спартака" на сборах в ОАЭ.

Это второе уголовное дело по Квинси Промесу. Ранее суд приговорил его к 18 месяцам тюрьмы за нападение с ножом на родственника. Тогда футболист также отсутствовал на заседании, а потому избежал попадания в тюрьму.