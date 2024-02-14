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Сторона Промеса обжалует приговор суда по делу о контрабанде наркотиков

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Защита футболиста московского "Спартака" Квинси Промеса подаст апелляцию на решение суда Амстердама приговорить его к 6 годам по делу о контрабанде наркотиков. Об этом сообщила пресс-служба "Спартака".

СпортФутболист "Спартака" Промес получил 6 лет тюрьмы за контрабанду наркотиковФутболист "Спартака" Промес получил 6 лет тюрьмы за контрабанду наркотиковЧитать подробнее

"Сторона Промеса информирует нас о ходе процесса. Это не окончательное решение, будет апелляция", - говорится в сообщении.

В среду стало известно, что 32-летний нидерландец получил шестилетний тюремный срок по решению суда Амстердама. Футболиста обвинили в ввозе партий кокаина общим весом 1362 кг, одна из партий с наркотиками была перехвачена бельгийской полицией в Антверпене весной 2020 года.

Между тем, сейчас Промес находится в расположении "Спартака" на сборах в ОАЭ.

Это второе уголовное дело по Квинси Промесу. Ранее суд приговорил его к 18 месяцам тюрьмы за нападение с ножом на родственника. Тогда футболист также отсутствовал на заседании, а потому избежал попадания в тюрьму.

Спартак Квинси Промес Амстердам ОАЭ
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