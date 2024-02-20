"Локомотив" забил 11 голов в ворота клуба из ОАЭ

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Футболисты московского "Локомотива" со счетом 11:1 обыграли команду "Гульф Юнайтед" из ОАЭ на тренировочном сборе в Дубае.

Три гола в составе "Локомотива" забил Владислав Сарвели (16, 35, 45 минуты), по разу отличились Рифат Жемалетдинов (15), Сергей Пиняев (21), Максим Ненахов (38), Егор Погостнов (48), Вадим Раков (60, с пенальти), Артем Дзюба (71), Алексей Батраков (81), Дмитрий Радиковский (83).

Единственный гол футболисты команды ОАЭ забили с пенальти, уступая в девять мячей.

В настоящее время "Локомотив" занимает четвертое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги.