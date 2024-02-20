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Гаттузо покинул пост главного тренера "Марселя"

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Французский футбольный клуб "Марсель" объявил об отставке Дженнаро Гаттузо с поста главного тренера команды.

Увольнению 46-летнего итальянского специалиста предшествовала шестиматчевая серия команды без побед, которая включила в себя и вылет "Марселя" из Кубка Франции. Последний матч под руководством Гаттузо "Марсель" провел 18 февраля, уступив "Бресту" со счетом 0:1.

Гаттузо возглавил "Марсель" в сентябре 2023 года.

Будучи игроком, он стал чемпионом мира в составе сборной Италии, а также выиграл ряд национальных и международных трофеев, защищая цвета "Милана".

футбол Дженнаро Гаттузо Марсель
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