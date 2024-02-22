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"Наполи" и "Барселона" сыграли вничью в первом матче 1/8 финала ЛЧ

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Футболисты итальянского "Наполи" и испанской "Барселоны" со счетом 1:1 завершили первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА.

Игра прошла в Неаполе.

На 60-й минуте "Барселона" повела в счете благодаря голу Роберта Левандовски. На 75-й минуте Виктор Осимхен сравнял счет.

В другом матче игрового вечера португальский "Порту" дома взял верх над английским "Арсеналом" - 1:0. На 90+4 минуте отличился Галено.

Ответные матчи в этих парах пройдут 12 марта.

футбол Лига чемпионов УЕФА
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