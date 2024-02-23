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Овечкин продлил до десяти матчей результативную серию в НХЛ

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - "Вашингтон" одолел соперников из команды "Тампа-Бэй" в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ.

Встреча завершилась со счетом 5:3 (2:0, 1:1, 2:2).

На исходе матча, в заключительной голевой комбинации "Вашингтона" в его составе результативной передачей отметился Александр Овечкин. Таким образом, российский хоккеист продлил результативную серию в НХЛ до 10 матчей.

В этом сезоне 38-летний Овечкин набрал 42 (16+16 по системе "гол+пас") очка в 52 встречах.

Александр Овечкин Вашингтон НХЛ хоккей
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