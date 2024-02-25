Поиск

Российский боец Немков победил бразильца Каппелоццу

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Российский боец смешанного стиля Вадим Немков одержал победу над представителем Бразилии Бруно Каппелоццой на турнире "RFL против Bellator" в Саудовской Аравии.

Бой завершился во втором раунде удушающим приемом.

Для экс-чемпиона Bellator в полутяжелом весе Немкова это был первый поединок в тяжелом весе.

На счету 31-летнего россиянина теперь 18 побед в смешанных единоборствах при двух поражениях. 34-летний Капелоцца проиграл седьмой бой при 15 победах.

Bellator Вадим Немков
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Овечкин прервал десятиматчевую результативную серию в НХЛ

Хачанов выиграл теннисный турнир в Дохе

Хоккеист "Динамо" Гусев побил рекорд КХЛ по очкам за чемпионат

Хоккеист "Динамо" Гусев побил рекорд КХЛ по очкам за чемпионат

Хачанов вышел в финал теннисного турнира в Дохе

ОКР объяснил, к чему приведет согласие с критериями допуска МОК для спортсменов РФ

Сестры Аверины завершили карьеру

Сестры Аверины завершили карьеру

CAS отклонил апелляцию ОКР на решение о приостановке членства в МОК

CAS отклонил апелляцию ОКР на решение о приостановке членства в МОК

ФК ЦСКА арендовал иранского нападающего

ЦСКА расторг контракт с Константином Кучаевым

Рублев проиграл 116-й ракетке мира в четвертьфинале турнира в Дохе

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });