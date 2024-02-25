Российский боец Немков победил бразильца Каппелоццу

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Российский боец смешанного стиля Вадим Немков одержал победу над представителем Бразилии Бруно Каппелоццой на турнире "RFL против Bellator" в Саудовской Аравии.

Бой завершился во втором раунде удушающим приемом.

Для экс-чемпиона Bellator в полутяжелом весе Немкова это был первый поединок в тяжелом весе.

На счету 31-летнего россиянина теперь 18 побед в смешанных единоборствах при двух поражениях. 34-летний Капелоцца проиграл седьмой бой при 15 победах.