Российский боксер Бакши проведет бой с аргентинцем Пучетой

Москва. 29 февраля. INTERFAX.RU - Чемпион мира, бронзовый призер Олимпиады российский боксер Глеб Бакши 8 марта в Майкопе проведет поединок с аргентинцем Эмилиано Пучетой. Противостояние состоится в главном карде вечера бокса.

Этот бой станет для россиянина четвертым в профессиональной карьере. Предыдущие три завершились его победами, в том числе два поединка – досрочно.

На счету Пучеты 19 побед (восемь – нокаутом), восемь поражений, один поединок с его участием завершился вничью.

Как сообщалось, в главном бою шоу 8 марта бывший первый номер рейтинга WBC в первом тяжёлом весе россиянин Алексей Папин встретится с нигерийцем Остином Ннамди.