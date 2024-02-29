Поиск

Российский боксер Бакши проведет бой с аргентинцем Пучетой

Москва. 29 февраля. INTERFAX.RU - Чемпион мира, бронзовый призер Олимпиады российский боксер Глеб Бакши 8 марта в Майкопе проведет поединок с аргентинцем Эмилиано Пучетой. Противостояние состоится в главном карде вечера бокса.

Этот бой станет для россиянина четвертым в профессиональной карьере. Предыдущие три завершились его победами, в том числе два поединка – досрочно.

На счету Пучеты 19 побед (восемь – нокаутом), восемь поражений, один поединок с его участием завершился вничью.

Как сообщалось, в главном бою шоу 8 марта бывший первый номер рейтинга WBC в первом тяжёлом весе россиянин Алексей Папин встретится с нигерийцем Остином Ннамди.

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Рублев вышел в полуфинал теннисного турнира в Дубае

Чемпион мира по футболу Погба дисквалифицирован на 4 года за допинг

Чемпион мира по футболу Погба дисквалифицирован на 4 года за допинг

Роналду дисквалифицирован на один матч за непристойный жест

Роналду дисквалифицирован на один матч за непристойный жест

Российский хоккеист Хуснутдинов перешел в "Миннесоту"

Даниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира в Дубае

Хачанов выбыл из теннисного турнира в Дубае

Рублев вышел в четвертьфинал теннисного турнира в Дохе

Футболист "Манчестер Сити" Холанд провел пять голов в матче Кубка Англии

Впервые с февраля 2022 года в России разыграют региональный пояс WBA

Впервые с февраля 2022 года в России разыграют региональный пояс WBA

Промес подал апелляцию на приговор по делу о контрабанде наркотиков

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });