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ФХР отстранила наставника юниорской сборной России за акцию протеста игроков

Москва. 29 февраля. INTERFAX.RU - Главный тренер юниорской сборной России по хоккею Александр Титов отстранен от деятельности в системе сборных команд страны на шесть месяцев. Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея России.

Такое наказание последовало за инцидент, случившийся после финального матча Кубка Будущего в Минске, в котором россияне уступили молодежной сборной Белоруссии. Раздосадованные неудачей и судейством, российские игроки отказались получать призы от организаторов.

Кроме того, ФХР на три матча отстранила игроков российской команды - вратаря Петра Андреянова, нападающих Егора Сурина и Вадима Дудорова. Испытательный срок – шесть месяцев.

ФХР хоккей
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