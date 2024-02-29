ФХР отстранила наставника юниорской сборной России за акцию протеста игроков

Москва. 29 февраля. INTERFAX.RU - Главный тренер юниорской сборной России по хоккею Александр Титов отстранен от деятельности в системе сборных команд страны на шесть месяцев. Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея России.

Такое наказание последовало за инцидент, случившийся после финального матча Кубка Будущего в Минске, в котором россияне уступили молодежной сборной Белоруссии. Раздосадованные неудачей и судейством, российские игроки отказались получать призы от организаторов.

Кроме того, ФХР на три матча отстранила игроков российской команды - вратаря Петра Андреянова, нападающих Егора Сурина и Вадима Дудорова. Испытательный срок – шесть месяцев.