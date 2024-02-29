Даниил Медведев вышел в полуфинал турнира в Дубае

Москва. 29 февраля. INTERFAX.RU - Первая ракетка России Даниил Медведев завоевал путевку в 1/2 финала теннисного турнира в Дубае.

Его соперником по четвертьфиналу был испанец Алехандро Давидович-Фокина, которого Медведев обыграл со счетом 6:2, 6:3.

В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов россиянин занимает четвертое место, Давидович-Фокина – 24-е.

За путевку в финал Медведев поспорит с победителем пары Хуберт Хуркач (Польша, №3 мирового рейтинга) – Уго Умбер (Франция, 5).

Турнир входит в серию соревнований категории ATP 500.