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Александр Емельяненко прокомментировал победу своего брата Ивана на турнире Ural FC 6

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко рад победе своего младшего брата Ивана Емельяненко над представителем Ирана Али Хейбати на турнире Ural FC 6, но указал и на его ошибки в поединке.

"Иван – молодец, победил. Он молодой, неопытный как боец. Укажу ему и тренерам на ошибки, что нужно исправлять. Прислушается, поработает над ними. Конечно, ошибок много – я когда третий бой дрался, тоже было много ошибок", - сказал Емельяненко журналистам.

Турнир прошел в Международном центре бокса в "Лужниках", победу Емельяненко-младшему присудили единогласным решением судей.

СпортСамый младший из братьев Емельяненко победил иранца на турнире Ural FC 6Читать подробнее

Иван Емельяненко назвал заслуженной его победу над Хейбати.

"Считаю, что я по делу выиграл этот бой. Если его что-то не устраивает, то пусть подает на апелляцию. Если судьи пересмотрят результат, то победа будет за ним. Но я считаю, что это лишнее. Да, я был в небольшом нокдауне, но по большей части он вывел меня из равновесия. Да, он хорошо попал", - сказал Иван Емельяненко.

"От Вячеслава Дацика были правильные подсказки - поднимать голову и бить правой. Ну и после его подсказок, советов тренеров и мне удалось отправить его в нокдаун. В общем, спасибо Дацику и тренерам. Может, не совсем вовремя, но переломил ход поединка. Александр Емельяненко подошел и поздравил с победой, но обратил внимание на большое количество ошибок", - отметил он.

Бой Ивана Емельяненко с Али Хейбати был со-главным на турнире.

Александр Емельяненко ММА
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