"Спартак" и "Локомотив" вышли вперед в сериях плей-офф КХЛ

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Московский "Спартак" вновь повел в первом раунде серии розыгрыша Кубка Гагарина Континентальной хоккейной лиги с череповецкой "Северсталью".

В Череповце "Спартак" одолел соперника со счетом 7:3 и теперь счет в серии до четырех побед 2-1 в пользу москвичей.

Ярославский "Локомотив" в Москве взял верх над местным ЦСКА – 3:2, забросив решающую шайбу в овертайме. Счет в серии стал 2-1 в пользу ярославцев.

Московское "Динамо" на своем льду выиграло у минских динамовцев – 4:3. Это позволило москвичам упрочить преимущество в серии – 2-0.

Екатеринбургский "Автомобилист" в третий раз выиграл у казанского "Ак Барса". В понедельник "Автомобилист" одержал победу со счетом 3:1, счет в серии – 3-0.

Челябинский "Трактор" вышел вперед в серии с уфимским "Салаватом Юлаевым" (2-1), победив его дома – 3:2.