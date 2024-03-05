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Чемпионка России по легкой атлетике дисквалифицирована за допинг

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Российские метательница копья Виктория Сударушкина и толкательница ядра Ксения Кузнецова-Зюганова дисквалифицированы на четыре года за нарушение антидопинговых правил.

Как сообщает пресс-служба Всероссийской федерации легкой атлетики, спортсменки признаны виновными на основании данных из московской антидопинговой лаборатории (LIMS)

Срок дисквалификации Сударушкиной действуют с 21 февраля 2024 года по 20 февраля 2028 года. Аннулируются все ее результаты, достигнутые с 28 февраля 2013 года по 21 февраля 2024 года. В том числе – золото чемпионата России-2014, командного чемпионата России-2015.

Срок дисквалификации Кузнецовой-Зюгановой будет действовать с 26 февраля 2024 года по 25 февраля 2026 года, с зачетом отбытого срока дисквалификации в период с 13 марта 2013 года по 12 марта 2015 года. Все ее результаты, достигнутые с 23 февраля 2013 года по 4 марта 2013 года, аннулируются.

легкая атлетика
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