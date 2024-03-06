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Российские паралимпийцы выступят на Играх-2024 вне медального зачета

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Международный паралимпийский комитет разрешил спортсменам с нейтральным статусом участвовать в Паралимпийских играх 2024 года в Париже, они не будут упомянуты в таблице медалей и принимать участие в церемонии открытия или закрытия Игр.

"МПК публикует правила участия нейтральных спортсменов-паралимпийцев в Паралимпийских играх 2024 года в Париже. Нейтральные атлеты будут соревноваться индивидуально в нейтральной форме под флагом паралимпийскогого комитета и не будут фигурировать в таблице медалей или маршировать на церемониях открытия и закрытия", - говорится в сообщении, опубликованном в среду на сайте МПК.

В марте 2022 года МПК объявил о запрете российским и белорусским спортсменам участвовать в Паралимпийских играх в Пекине. В ноябре того же года было приостановлено членство Паралимпийского комитета России и Паралимпийского комитета Белоруссии в МПК.

В конце сентября 2023 года МПК допустил спортсменов РФ к Паралимпиаде в Париже в 2024 году в индивидуальном и нейтральном качестве.

Паралимпиада МПК Международный паралимпийский комитет
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