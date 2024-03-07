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Россиянин Щекутьев стал врио генсека Европейской конфедерации бокса

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Член исполкома Федерации бокса России Кирилл Щекутьев назначен в качестве временного исполняющего обязанности генерального секретаря Европейской конфедерации бокса (EUBC). Об этом сообщает пресс-служба Федерации бокса России.

В должности генсека EUBC Щекутьев сменил Рию Ранмарин (Тринидад и Тобаго).

"Коллектив Федерации бокса России поздравляет Кирилла Щекутьева с назначением на ответственную должность и желает успехов на новом месте работы", - говорится в сообщении.

Ранее – с 2018 по 2022 год – Щекутьев был членом исполкома EUBC, до этого – генсеком Федерации бокса России.

бокс Кирилл Щекутьев
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